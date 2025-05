Zamora habilitó en La Aurora una nueva planta potabilizadora para más de 5 mil habitantes

El gobernador estuvo acompañado por el comisionado local, Daniel Lacorte y demás autoridades. Dejaron inaugurado también un destacamento policial.

Hoy 13:34

La comunidad de La Aurora, en el departamento Banda, recibió este lunes por la mañana al gobernador Gerardo Zamora, quien dejó inaugurado un destacamento policial y una nueva planta potabilizadora con 3.500 metros de red de distribución y 553 conexiones domiciliarias que garantizan el normal suministro de agua potable a más de 5.000 habitantes de la zona.

El recorrido comenzó en el destacamento policial, donde estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur; el jefe de la Policía, comisario general Daniel Humberto Loto y el comisionado local, Daniel Lacorte.

En esta oportunidad también se hizo entrega de una motocicleta al personal de la dependencia con el objetivo de reforzar los patrullajes en toda la jurisdicción.

El flamante destacamento cuenta con recepción, oficina de jefe de la dependencia, archivo, guardia, dormitorio, sanitarios para los efectivos, celda con baño y patio para detenidos, además de su correspondiente cercado perimetral.

Luego, la comitiva oficial se trasladó al predio de la planta potabilizadora, donde se realizó el corte de cintas junto con el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de dicha cartera, Jorge Zuaín; el subsecretario del Agua, Sergio Zaltz, el director de Obras Sanitarias, Guillermo Rivero; el titular de Recursos Hídricos, Alfredo Montero, entre otras autoridades.

Tras el recorrido por las instalaciones, el gobernador hizo hincapié en la trascendencia de este tipo de obras que permiten elevar la calidad de vida de miles de comprovincianos, garantizando el normal suministro durante todo el año de un recurso elemental para cada hogar.

Dijo también que, con idéntica premisa, está previsto para el transcurso de este año habilitar muchas obras de similares características, además de otros proyectos de infraestructura, en distintos puntos de la geografía santiagueña.

En este caso resaltó: “Pudimos recorrer las instalaciones y saber que la localidad de La Aurora ya no va a tener el problema del suministro del agua. No solamente por su capacidad, por su tanque elevado y por lo importante que es tener dos plantas paralelas, por si una no funciona. En segundo lugar, porque tiene 553 conexiones domiciliarias, obra que beneficia a casi 5.000 personas de La Aurora y permite la capacidad de potabilización para dar agua en bloque a toda la zona restante”.

En este marco, adelantó que dentro de unos días será inaugurado el acueducto Lugones-Mailín, en fecha coincidente con la festividad del Señor de los Milagros.

Por otra parte, dijo que conversó con el comisionado de La Aurora para concretar un tendido eléctrico para los pobladores de la localidad de Sarquís.

Antes de finalizar, Zamora hizo un llamado especial a todos los vecinos de esta localidad. “Mis palabras son para pedirle a todos los hermanos de La Aurora, del departamento Banda y a todos los hermanos santiagueños, que tengamos fe y esperanza en Dios y en nuestras propias fuerzas; para poder sobrellevar los momentos difíciles, para que el odio, el rencor, la intolerancia, la falta de fraternidad y las palabras violentas que derivan a veces en hechos violentos no sean lo que nos lleve y nos motive diariamente”, concluyó el mandatario.