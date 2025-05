La contundente advertencia de Dakota Goth a L-Gante: “Ni se te ocurra acercarte”

A meses de su polémica relación con el cantante y posterior denuncia por violencia de género, la modelo reapareció en las redes y realizó un fuerte posteo contra Elián Valenzuela.

Hoy 17:12

Luego de varios meses en silencio, Dakota Goth, la modelo que denunció por violencia de género al cantante L-Gante, reapareció públicamente con un posteo en sus redes sociales que volvió a sacudir al mundo del espectáculo. La joven, quien fue vista con el referente de cumbia 420 a comienzos de este año, volvió a resurgir la polémica relación que vivieron durante su paso por la ciudad de Mar del Plata en aquel entonces.

En sus historias de Instagram, con fondo negro y letras blancas, escribió una advertencia directa y contundente: “Elián, tenés una perimetral de 600 metros y tengo un botón antipánico. Te lo recuerdo por si se te olvida. Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos. Ni se te ocurra acercarte a mí”.

El mensaje, que no deja lugar a interpretaciones, hace referencia a la restricción perimetral vigente que la Justicia dictó a favor de Goth en el marco de una causa por presuntos hechos de violencia de género. Aunque el conflicto había quedado fuera de la agenda mediática, la nueva publicación de la modelo llamó la atención y volvió a poner en el centro del debate los episodios que denunció a comienzos de año.

La relación entre Goth y Elián Valenzuela, nombre real del cantante, fue tan breve como conflictiva. Comenzó en enero pasado, cuando ambos compartieron un viaje a Mar del Plata. En ese momento, ella lo mostraba con cariño en sus redes sociales y él la incluía en sus salidas. Pero en apenas unas semanas, el tono cambió. La modelo publicó un extenso descargo en Instagram donde relató una experiencia traumática ocurrida durante una fiesta con amigos del músico. “Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando”, escribió sobre el contexto de consumo de sustancias.

Aquel día, Dakota dijo haber quedado aislada, incómoda y expuesta en una casa llena de personas que no conocía. “Estaba rodeada de hombres, me sentí acosada. Me miraban de una manera... Pensaba: ‘están todos relocos, a mí me llegan a agarrar dos de estos y me hacen lo que quieren. Él está tan en una que no se va a dar ni cuenta‘”, publicó entonces. Sus palabras causaron un fuerte impacto en redes y medios. “Lloré mucho, porque no conocía a nadie y no me sentí acompañada”, agregó.

La situación se agravó cuando, semanas después, la joven formalizó su denuncia en sede judicial. Según el periodista Sergio Farela, quien dio detalles del expediente en Mediodía Noticias (El Trece), Dakota declaró que fue forzada a tener contacto físico contra su voluntad. “Ella dijo: ‘me obligó a tocar sus partes íntimas’. También contó que la llevó a una fiesta con 20 amigos donde estaban todos drogados, incluido él, y empezaron a mirarla con cierta agresión sexual”, relató el periodista.