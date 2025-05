Federico Gómez dio un batacazo en Roland Garros y logró la victoria más importante de su carrera

El argentino, ubicado en el puesto número 144 del ranking ATP, le ganó al estadounidense Aleksandar Kovacevic (76°) y se clasificó a la segunda ronda del Grand Slam parisino por primera vez.

Hoy 14:27

Federico Gómez dio el golpe en Roland Garros. El tenista argentino, que hace apenas dos meses conmovió al mundo al hablar abiertamente de su lucha contra la depresión, consiguió este lunes la victoria más significativa de su carrera al vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic en la primera ronda del Grand Slam parisino.

Fue un triunfo trabajado y emocionante: 4-6, 6-4, 6-4 y 6-1 para el "Bombardero" de Merlo, quien accedió por primera vez a la segunda ronda del torneo más emblemático sobre polvo de ladrillo. En el próximo cruce se medirá ante el británico Cameron Norrie, quien viene de vencer en cinco sets al ruso Daniil Medvedev.

Un presente soñado tras un duro camino

El partido comenzó cuesta arriba para Gómez, que perdió el primer set. Sin embargo, se repuso con una gran solidez y concentración. Sumó 63 tiros ganadores y 16 aces, claves para sellar una victoria contundente y cargada de significado personal.

El argentino ingresó al cuadro principal como lucky loser, tras haber caído en la última ronda de la clasificación ante Giulio Zeppieri, pero beneficiado por una baja, recibió su lugar en el main draw. En el camino venció en la qualy a Mae Malige y Martín Landaluce, y luego sorprendió al eliminar a Kovacevic, número 76 del ranking ATP.

Djokovic, un aliado clave en el momento más difícil

Gómez fue noticia semanas atrás cuando confesó públicamente que estaba atravesando una depresión. Su sinceridad generó un gran impacto en el mundo del tenis, y una de las figuras que se solidarizó con él fue Novak Djokovic. El número 1 del mundo no solo le envió un mensaje de aliento, sino que también entrenó con él en la previa de Roland Garros, dándole una inyección anímica en la antesala del partido más importante de su carrera. “Fue un honor que Nole se acercara a darme su apoyo. Me hizo sentir que no estaba solo y me ayudó a enfocarme nuevamente en lo que amo”, declaró el argentino en la zona mixta tras el encuentro.

Ahora, Federico Gómez afrontará el siguiente desafío ante un jugador de peso como Norrie, con la ilusión renovada y el orgullo de haberse superado dentro y fuera de la cancha. Un ejemplo de resiliencia y amor por el tenis.