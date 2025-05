Dalma Maradona habló luego de la separación de la jueza Julieta Makintach: “Me da mucha vergüenza”

La hija mayor del Diez se refirió a la situación del proceso judicial luego de que saliera a la luz que la magistrada estaba grabando un documental.

Desde el día que comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se convirtió en noticia, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Tras dos meses de proceso judicial se vio empañado por el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien estaba grabando un documental sobre el tema. Abordada por las cámaras de A la tarde (América TV), Dalma Maradona habló del este suceso.

“Pienso lo mismo que pienso desde que salieron los videos, me da mucha vergüenza, me parece que acá no se está planteado si es algo legal o ilegal hacer un documental, sino que se trata de una jueza que metió personas a grabar. Más allá de que en un momento decían que no lo nombraban a mi papá, me parece que ni eso es cierto porque tiene todo que ver con eso”, comenzó diciendo al aire del ciclo de espectáculos de América y agregó: “Me da mucha pena que por una persona, un juicio que había arrancado vuelva para atrás dos meses, me parece que es muy injusto”.

En sus declaraciones, Makintach aseguró que se trataba de una operación para sacarla del caso, cuando le preguntaron por esto, Dalma respondió: “La verdad que yo pensaba igual que ella hasta que vi los videos. En un principio cuando decían que se viste provocativo, a mí que se vista provocativo no me dice nada de su trabajo, no voy a juzgarla por su forma de vestir, pero hay claramente un documental donde se habla de mi papá. Entiendo que su defensa sea decir que no es ilegal, pero es una cuestión de decoro, un juez no tendría que haber dado permiso a unas personas para entrar a grabar y que esas imágenes salgan por todos lados, me parece que no es justo para el juicio que se estaba llevando a cabo“.

“No sé cuál es la opinión de los otros jueces, que creo que se quieren despegar de ella y decir que no tenían nada que ver. Creo que, más allá de lo que yo quiera o no, me parece que todos los que están acusados no quieren que ella esté ahí y la verdad que con esto del documental les da el derecho a decidir”, dijo sobre la situación. Cuando esto se grabó todavía no había una decisión tomada, en un primer momento, la magistrada tomó la decisión de no apartarse del caso, pero finalmente se tomó la decisión de correrla del caso y queda la duda de que sucederá con todo el proceso.

Luego de que la magistrada Julieta Makintach aceptara el pedido que le hicieron desde la fiscalía para que la recusaran,el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro la separó del proceso.

Sobre lo que tiene que suceder de ahora en más, Dalma agregó: “A mí no me cambia si ella dice que es legal o no es algo que no tendría que haber pasado y que por eso que pasó el juicio está en peligro, digo, arrancar de cero o lo que sea, es por culpa de estas imagines o este documental”. Al parecer toda la situación estaba completamente guionada y entre las pruebas que se presentaron para apartar a la jueza se mostró el guion y la actriz no pudo ocultar su asombro: “No lo puedo creer, de hecho hasta que no estaban las imágenes decían que no podía ser, no existe que suceda esto”.

“Realmente no quiero pensar mal, uno cree que una jueza va a hacer las cosas bien, porque nos está mirando el mundo. Esto habla de la justicia Argentina, es una vergüenza”, fue su frase final.