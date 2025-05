Central Córdoba clasificó como el mejor tercero a la Sudamericana: ¿cómo serán los playoffs?

El Ferro ya cambió el chip: su nuevo objetivo es el segundo torneo en orden de importancia que no representa un consuelo, sino un logro histórico para la institución santiagueña.

Luego del golpe por la eliminación de la Copa Libertadores, Central Córdoba ya cambió el chip: su nuevo objetivo es la Copa Sudamericana, un torneo que no representa un consuelo, sino un logro histórico para la institución santiagueña.

Con 11 puntos cosechados en el Grupo C, el Ferroviario fue el mejor clasificado entre los terceros que pasaron desde la Libertadores, asegurando así el puesto 17° del ranking general, lo que le da una posición clave de cara a los playoffs de 16avos de final. A pesar de que este miércoles concluye la fase de grupos, ninguno de los equipos restantes puede superarlo en la tabla, por lo que su lugar en el sorteo ya está definido.

El próximo lunes 2 de junio, al mediodía, se realizará el sorteo oficial de los cruces en la sede de la CONMEBOL. Central Córdoba se enfrentará al 16° de la Sudamericana en la llave H, definiendo la serie como local en Santiago del Estero.

¿Cómo se juegan los playoffs de la Sudamericana?

Esta instancia de repechaje se disputa entre los 8 equipos que terminaron segundos en la fase de grupos de la Sudamericana y los 8 terceros de la Libertadores, en series de ida y vuelta, sin gol de visitante. Los equipos que llegan desde la Libertadores —como Central Córdoba— serán locales en el primer partido y definirán la serie de visita.

Llave A | Equipo 9° de Sudamericana vs. Equipo 24° de Libertadores

Llave B | Equipo 10° de Sudamericana vs. Equipo 23° de Libertadores

Llave C | Equipo 11° de Sudamericana vs. Equipo 22° de Libertadores

Llave D | Equipo 12° de Sudamericana vs. Equipo 21° de Libertadores

Llave E | Equipo 13° de Sudamericana vs. Equipo 20° de Libertadores

Llave F | Equipo 14° de Sudamericana vs. Equipo 19° de Libertadores

Llave G | Equipo 15° de Sudamericana vs. Equipo 18° de Libertadores

Llave H | Equipo 16° de Sudamericana vs. Equipo 17° de Libertadores (Central Córdoba)

La gran final del certamen será a partido único, el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.