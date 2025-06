Eugenia continúa en placa y necesita la ayuda del público para seguir en Gran Hermano

Hoy más que nunca, la santiagueña depende del apoyo de su gente para continuar en el reality más famoso del mundo.

Eugenia, la única participante santiagueña, quedó nominada esta semana junto a Katia, Ulises y Juan Pablo. La situación es crítica: la eliminación se definirá por el voto del público para seguir en carrera hacia la gran final.

Durante la gala del domingo, el primer salvado fue Devi, quien con el 13,5% de los votos logró asegurarse un lugar entre los seis finalistas. Esto dejó a Eugenia en la cuerda floja junto a Katia y Ulises, dos jugadores con fuerte presencia en el juego.

La semana no fue fácil para la santiagueña. Afectada por el encierro y la distancia con su hijo, Eugenia incluso pensó en abandonar la casa, pero finalmente decidió quedarse y apostar a la recuperación emocional. En su minuto en el confesionario fue clara: “Espero recuperarme y estoy haciendo lo posible. Pido apoyo y a los que me bancan, aunque me mande muchas macanas”.

Ese pedido resonó especialmente entre los santiagueños, que ya comenzaron a organizar campañas en redes para mantenerla dentro del reality.

Los otros nominados también hicieron su descargo. Katia apeló a la necesidad económica y a su deseo de construir un futuro para su hija, mientras que Ulises se apoyó en su historia de vida y en el recuerdo de su compañera Chiara para conectar con el público.

Pero ahora todas las miradas están puestas en Eugenia, quien necesita con urgencia el respaldo de su provincia y de todos aquellos que valoran su esfuerzo y autenticidad.

¿Cómo votar para ayudarla a seguir?

Escaneando el código QR que aparece durante las galas de Telefe.

Enviando un SMS con la palabra GH al 9009.

Ingresando al sitio oficial: ghglobal.ar y eligiendo a Katia para eliminar.

Canal 7 Santiago del Estero transmite en vivo cada gala y sigue de cerca el paso de Eugenia.