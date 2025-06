Récord total: La hinchada de Boca rompió dos marcas históricas en el Mundial de Clubes

La fiesta que armó su gente en el estadio Hard Rock de Miami fue tan impresionante que la FIFA y hasta jugadores rivales quedaron boquiabiertos.

Hoy 14:32

La pasión de Boca Juniors no tiene fronteras ni límites. Y en su debut en el Mundial de Clubes 2025, quedó demostrado con cifras oficiales: el Xeneize marcó dos récords impactantes en Estados Unidos, uno en las tribunas y otro en la televisión. La fiesta que armó su gente en el estadio Hard Rock de Miami fue tan impresionante que la FIFA y hasta jugadores rivales quedaron boquiabiertos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer récord llegó en el estadio: 50.000 hinchas de Boca coparon las tribunas en el empate 2-2 ante Benfica, por la fecha inaugural del Grupo C. Lo confirmó el club y lo celebró nada menos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

“¡Qué locura lo de ayer en el Hard Rock Stadium! Cerca de 50.000 hinchas de Boca hicieron sentir su pasión. Gracias y felicitaciones por alentar con corazón y energía. Esa es la esencia del fútbol… y la razón por la que el Mundial de Clubes es un éxito total.”

El dato se vuelve aún más impactante al compararlo con la cifra estimada de 5.000 a 6.000 hinchas de River que acompañaron al Millonario en Seattle, lo que incluso fue tema de burlas en redes sociales.

Récord también en la TV: Boca dominó el rating

Pero la fiesta no fue solo en Miami. En Argentina, el partido también fue furor: el rating del Boca vs. Benfica alcanzó un pico de 34.3 puntos, superando con holgura al River vs. Urawa Red Diamonds, que marcó 25.3.

Una diferencia aplastante también frente a la pantalla, que refuerza el fenómeno social que genera el club de la Ribera cada vez que juega.

El impacto en los rivales

La marea azul y oro no pasó desapercibida. Bruno Lage, DT de Benfica, y jugadores de Bayern Munich —próximo rival del Xeneize— ya anticipan “el ruido” que se viene en el mismo estadio este viernes. El ambiente es tan imponente que hasta influye en lo anímico de los equipos.

“Valoramos mucho que estén acá, se hacen sentir un montón. La gente que está en Argentina también. Mi familia no pudo venir, pero seguro alentó igual que los que están acá”, expresó Alan Velasco, emocionado tras el partido.