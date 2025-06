Mauro Icardi logró un permiso judicial para pasar una semana con sus hijas y apuntó contra Wanda Nara

El futbolista obtuvo autorización para compartir tiempo con sus hijas desde el 27 de junio hasta el 4 de julio. El fallo establece condiciones precisas, advierte a Wanda con una multa millonaria y reaviva la batalla legal y mediática entre la expareja.

Un nuevo episodio se suma al extenso y conflictivo expediente judicial que enfrenta a Mauro Icardi y Wanda Nara. En las últimas horas, el Juzgado Civil 106 autorizó al futbolista a pasar siete días consecutivos con sus hijas, a partir del viernes 27 de junio hasta el 4 de julio a las 11:00, una decisión que marca un punto de inflexión en la disputa por el régimen de contacto.

La resolución judicial contempla detalles logísticos: Icardi podrá retirar a las niñas —junto a sus mascotas— del domicilio de Wanda Nara, con autorización para ingresar a la cochera de cortesía del edificio Chateau Libertador para preservar la privacidad. Las niñas deberán esperarlo acompañadas de su niñera, en un entorno de seguridad previamente pautado.

El fallo judicial también autoriza la presencia de Eugenia “La China” Suárez, actual pareja del futbolista, pero con una modalidad de incorporación progresiva. Durante los primeros días, las niñas estarán exclusivamente con su padre, y solo luego podrán sumarse Suárez y sus hijos, en actividades planificadas.

Este punto no es menor: el tema de la presencia de La China fue uno de los ejes más polémicos del conflicto. La propia Wanda Nara había manifestado objeciones previas, y ahora el tribunal busca mediar equilibrando tiempos y vínculos.

El juzgado fue enfático al ordenar a Wanda Nara facilitar el cumplimiento del régimen. En caso de obstrucción, la Justicia fijó una multa de 10 millones de pesos a favor del Hospital de Pediatría “Dr. Garrahan”.

Además, se determinó que el Ministerio Público Tutelar intervenga para garantizar el bienestar emocional de las niñas durante la convivencia con su padre.

En paralelo al fallo, se conoció una extensa presentación judicial firmada por Mauro Icardi, en la que cuestiona duramente al juez Hagopian, a Wanda Nara y al sistema judicial argentino.

“Hace tiempo que intentan considerarme como ‘hombre’ bajo una doble vara. No estoy dispuesto a consentirlo”, escribió el futbolista, en un tono desafiante y emocional. También se pronunció sobre su vínculo con La China Suárez: “Ni usted ni Wanda me van a elegir la pareja. No hay ninguna causal objetiva que ampare esta intromisión”.

Icardi también repasó el historial del vínculo familiar, afirmando que sus hijas nacieron y se criaron en Europa, y que fueron trasladadas a la Argentina sin su consentimiento. En ese marco, solicitó formalmente la restitución internacional de las menores, argumentando que su deseo es que vivan con él en Turquía, donde se reincorporará al Galatasaray.

En uno de los párrafos más fuertes, el delantero hizo referencia a los chats filtrados por Wanda Nara y su esfuerzo por recomponer la familia: “Rogué. Imploré. Me humillé. Y respeté la elección de mi exmujer, quien hoy no respeta la mía”.

Aseguró que su autoridad como padre está siendo “socavada” y apuntó al juez por permitir que “otros elijan el destino” de sus hijas.

Mientras tanto, Wanda no ha emitido declaraciones públicas, aunque sus abogados insistieron en la importancia de preservar la privacidad de las menores. Ayer mismo, había una mediación prevista por alimentos, a la que Icardi no asistió, recusando al mediador.

La historia suma capítulos sin cesar. El reencuentro entre Icardi y sus hijas está pautado para mañana, bajo una medida judicial que intenta equilibrar derechos, afectos y tensiones. El conflicto, sin embargo, está lejos de resolverse.