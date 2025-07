Caputo cruzó a quienes cuestionan el dólar barato y dijo que “hay un montón de gente que necesita que a Argentina le vaya mal”

El ministro de Economía recordó que la moneda estadounidense actualmente “flota” entre bandas. “Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá”, sostuvo con un tono irónico.

Hoy 08:48

“Comprá, no te la pierdas campeón”. Con esa contundente frase, sazonada por una pizca de ironía, el ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó a quienes consideran que el dólar está barato actualmente.

“Hay una cosa muy obvia: el dólar flota. Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá”, insistió ante un auditorio de 700 ejecutivos en el cierre del Summit IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

Además, destacó que “tomando los últimos dos meses, los que dicen que el dólar está barato no están mirando lo que está pasando en el mundo”.

“El dólar se hizo pomada contra la mayoría de las monedas, salvo con la de Argentina. Desde que salimos del cepo, lejos de tener un tipo de cambio menos atractivo, es sustancialmente más atractivo”, consideró.

Previamente, Caputo cuestionó a quienes vienen emitiendo pronósticos que al cabo resultan desacertados. “En enero del año pasado era ‘van a devaluar’, ‘no pasan de febrero’. Después que la inflación no podía caer por debajo del 10, después por debajo del 8. De repente de un mes para el otro bajó a un 4, y entonces dijeron que iba a ser a costa de una recesión infinita y la economía creció un 6 por ciento en el año”, mencionó.

“Entonces dijeron ‘no se van a poner de acuerdo nunca con el Fondo, no pueden salir del cepo, están atrapados’. Y cuando mostrás que salís del cepo, entonces (dijeron) ‘va a ir al techo de la banda’. Pegá alguna negro, pegá alguna”, ironizó.

En ese sentido, mencionó unos diálogos que mantuvo con empresarios “importantes” en los últimos días. Según sus palabras, uno de ellos le preguntó si iba a devaluar. “Yo le dije ‘¿cómo iría a devaluar? ¿De qué estás hablando?’. Me dice ‘es lo que dicen’. Estamos flotando, ¿cómo lo podría hacer? O sea, vengo mañana y digo ‘el dólar vale 1.350’. Ya es una cosa que no se puede entender”, se quejó el ministro.

“Hoy me junté con otro empresario, que me dijo algo parecido. ‘Te aviso algo, te doy un dato’, me dice. ‘Yo estoy en el ambiente y tienen todo el mundo en contra’”, reveló.

En ese contexto, destacó: “Esto hay que tenerlo en cuenta: hay un montón de gente que necesita que a Argentina le vaya mal, y no es lo que quiere la gente”.

“Son personajes particulares que ven a la política como un negocio o empresarios que tienen su negocio de otra manera, o periodistas que no pueden más de no cobrar pauta o que cobran y dicen lo que les piden”, mencionó.