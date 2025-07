Paredes volvió a Boca y La Bombonera explotó: emoción pura y palito para River

El campeón del mundo con la Selección Argentina fue presentado este jueves en el estadio xeneize.

Hoy 21:08

La Bombonera volvió a vibrar este jueves con un regreso soñado. Leandro Paredes fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca Juniors, en un evento masivo que reunió a miles de hinchas que colmaron las tribunas del estadio y transformaron el acto en una verdadera fiesta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esto no lo voy a vivir ni lo viví en toda mi carrera en otro lado”, expresó el campeón del mundo con la Selección Argentina, visiblemente emocionado ante una ovación que no cesó durante toda la noche. “Me daba mucho miedo si iba a venir gente, y cuando vi las imágenes me di cuenta de lo que es Boca y esta gente”, reconoció.

Una Bombonera rendida a sus pies

La presentación tuvo de todo: show de luces, pirotecnia, cánticos eternos y el marco de una Bombonera casi completa —excepto los palcos cubiertos con una enorme bandera— para recibir al ídolo. Paredes apareció con campera, pero rápidamente dejó ver su indumentaria de juego, como si estuviera listo para salir a la cancha.

Rodeado por su familia, se dirigió al centro del campo de juego y tomó el micrófono para agradecer:

“Siempre soñé con esto, no pensé que iba a ser así. Estoy más que agradecido y ojalá que pueda darles muchas alegrías. ¡Aguante Boca, vamos!”, exclamó antes de fundirse con la hinchada al ritmo de los cánticos.

Los cantos, la emoción y el mensaje para River

“¡Y dale, y dale, y dale Boca dale!”, fue el primero de los temas que coreó junto al público. Después, dejó picando un clásico: “Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar…”, dejando que el resto lo completara con la consigna de “una vuelta olímpica de la mano de Leo Paredes”.

No faltó la tradicional cargada a River: “El que no salta se fue a la B”, coreado por toda la Bombonera con el propio Paredes saltando en el centro del campo, en medio de la ovación.

Un regreso de alto voltaje emocional

Paredes regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente y se reencontró con su gente en un momento soñado. La emoción, la familia, los cánticos, las promesas de alegrías y el sueño de una vuelta olímpica marcaron una noche que quedará en el recuerdo.