Así se jugarán los octavos de final de las formativas de la Liga Santiagueña

Se disputarán entre el sábado 12 y el miércoles 16 de julio en canchas neutrales.

Hoy 08:29

Quedaron confirmados los días y horarios de los duelos de cuartos de final del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña y este es el cronograma.

Sábado 14 de junio

8ª: Instituto Amarillo vs Sarmiento 8:30hs

10ª Unión Santiago vs Vélez 9:30hs

9º Estudiantes azul vs Vélez 10:40hs

10ª Estudiantes Azul vs Independiente de Beltrán 12hs.

Todos los encuentros se jugarán en la cancha de Central Argentino.

7ª Güemes vs Independiente de Fernández 8hs

9ª Güemes vs Independiente de Fernández 9:30hs

8ª Comercio vs Independiente de Fernández 10:50hs

10ª Comercio vs Independiente de Fernández 12:30hs

9ª Comercio vs Defensores de Forres 13:40hs

8ª Villa Unión vs Sportivo Fernández 15hs.

Todos los encuentros se disputarán en la cancha de Sportivo Fernández.

Lunes 14 de junio

8ª Mitre Amarillo vs Instituto Rojo 14hs

9ª Mitre Amarillo vs Instituto Rojo 15:30hs

10ª Güemes vs Instituto Rojo 16:50hs

8ª Güemes vs Estudiantes Blanco 18hs

Todos los encuentros se disputarán en Sutiaga.

Martes 15 de junio

7ª Unión Santiago vs Central Argentino 14hs

8ª Unión Santiago vs Unión de Beltrán 15:30hs

9ª Unión Santiago vs Estudiantes Blanco 17hs

7ª Comercio vs Vélez 18:20hs

7ª Central Córdoba vs Defensores de Forres 19:50hs.

Los encuentros se desarrollarán en la cancha de Central Argentino.

Miércoles 16 de junio

7ª Sarmiento vs Mitre 14hs

9ª Mitre vs Mitre Negro 15:30hs

10ª Instituto Amarillo vs Mitre Negro 16:50hs

10ª Mitre Amarillo vs Atlético Forres 18hs

7ª Mitre Amarillo vs Unión de Beltrán 19hs.

Todos los encuentros se desarrollarán en la cancha de Central Argentino.