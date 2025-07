Matías Pato le dice adiós al fútbol: emotivo mensaje de despedida

El delantero, con pasos por Central Córdoba, Güemes y Sarmiento entre otros, anunció su retiro con una carta llena de gratitud y nostalgia.

A los 32 años, Matías Pato anunció su retiro del fútbol profesional y lo hizo con una emotiva carta publicada en sus redes sociales. El volante decidió cerrar un ciclo que lo llevó a vestir camisetas importantes en la región y a ganarse el cariño de los hinchas en cada club que defendió.

En su despedida, Pato agradeció al fútbol por todo lo vivido desde aquel niño de cuatro años que soñaba con jugar en una cancha. “Viví momentos únicos y todo lo que soñaba de chico”, escribió. También tuvo palabras especiales para su familia, sus compañeros y cada institución que le abrió las puertas, entre las que se destacan Central Córdoba, Güemes, Sarmiento de La Banda y Sol de América.

"Gracias fútbol por todo lo que me diste. Me hiciste crecer como persona, me enseñaste un millón de lecciones", expresó el atacante, reconociendo que el deporte que lo acompañó durante toda su vida le dejó mucho más que goles y camisetas.

Matías Pato se ganó el respeto del ambiente por su humildad, profesionalismo y entrega. Supo dejar su huella en el ascenso argentino y siempre fue valorado por su compromiso dentro y fuera del campo.

"Espero que en algún momento de sus vidas los haya hecho feliz", cerró el jugador en su mensaje, dejando abierta la puerta para seguir ligado al fútbol desde otro lugar. Una despedida sincera y con el corazón, como fue siempre su paso por el deporte.