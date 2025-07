Abascia valoró el empate ante Aldosivi y palpitó el debut en la Copa Sudamericana

El defensor de Central Córdoba destacó el punto conseguido en Mar del Plata aunque también fue autocrítico, “no encontramos el funcionamiento”, explicó.

Hoy 11:12

Central Córdoba debutó en el Torneo Clausura de la Liga Profesional con un empate sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata, y una de las voces que se expresó luego del encuentro fue la del defensor Lucas Abascia, quien valoró el punto conseguido y se mostró autocrítico con el rendimiento del equipo.

“El partido fue muy trabado, sabíamos que iba a ser difícil. Somos dos equipos que necesitamos sumar, y si bien no salió mucho de lo que preparamos, nos llevamos un punto importante. La cancha no ayudó para nada, intentamos con línea de cuatro, después pasamos a cinco, pero no encontramos el funcionamiento que queríamos”, expresó el zaguero del Ferroviario.

Abascia también anticipó lo que será la presentación internacional del equipo santiagueño, este martes a las 19 ante Cerro Largo de Uruguay, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. “Ahora tenemos que preparar el partido del martes y ojalá que se vengan lindas cosas. El objetivo es sacar puntos, desde principio de año nos planteamos que todos los partidos son finales para nosotros. Hoy fue parecido a eso, así que ojalá que el martes consigamos un buen triunfo”, remarcó.

El defensor también valoró haber mantenido el arco en cero y anticipó el próximo compromiso ante Atlético Tucumán, el viernes como visitante: “La idea era no perder, volvernos a casa con el arco en cero es muy importante. El viernes será otro partido difícil, ellos se hacen fuertes en su cancha, así que trataremos de hacer lo mejor para conseguir los tres puntos”.

Con un punto en el arranque y la mirada puesta en lo internacional, Central Córdoba buscará seguir creciendo en una segunda parte del año exigente y decisiva.