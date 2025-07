Sarmiento quiere arrancar con el pie derecho la Segunda Fase del Federal A visitando a Douglas Haig

El encuentro se disputará desde las 15:30 con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti.

Hoy 08:18

Sarmiento de La Banda comenzará este domingo 20 de julio, desde las 15:30, su camino en la Zona Campeonato del Torneo Federal A, cuando reciba a Douglas Haig por la primera fecha de la Segunda Fase. El encuentro se jugará en condición de visitante y marca el inicio de un nuevo desafío para el equipo bandeño.

El Profe llega con el ánimo en alza tras haber sido puntero de la Zona D en la primera parte del certamen, donde acumuló 32 puntos y cerró su participación con un empate ante Sol de América de Formosa, consolidando una campaña sólida y competitiva. Ahora, con el objetivo de mantener lo bueno y seguir siendo protagonista, el equipo buscará empezar con el pie derecho.

Por su parte, Douglas Haig también tuvo un gran rendimiento en la primera fase, al finalizar segundo en la Zona C con 29 unidades. En su última presentación, igualó 0 a 0 como visitante frente a Sportivo Las Parejas, y ahora irá por un golpe en su casa para arrancar fuerte en esta nueva etapa.

El partido será dirigido por Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado), quien estará acompañado por Emiliano Nicolás Bustos (asistente 1), Felipe Zonco (asistente 2) y Kevin Nicolás Bustos como cuarto árbitro.

Con dos equipos de buen presente y con la ilusión del ascenso como motor, el cruce entre Sarmiento y Douglas Haig promete intensidad, ambición y puntos clave en el arranque del camino decisivo.

Cómo se juega la Segunda Fase

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasifican a la Tercera Fase los primeros cuatro equipos de cada zona.

Fixture completo – Zona 2 (Segunda Fase)

1ª Fecha – 20/07

Douglas Haig vs Sarmiento

Independiente (Ch) vs 9 de Julio/Sp. Las Parejas

Atlético Rafaela vs Gimnasia (Ch)

Sp. Belgrano SF vs San Martín (Fsa)

Libre: Juventud Antoniana

2ª Fecha – 27/07

Sarmiento vs Independiente (Ch)

San Martín (Fsa) vs Atlético Rafaela

Gimnasia (Ch) vs Douglas Haig

9 de Julio/Sp. Las Parejas vs Juventud Antoniana

Libre: Sp. Belgrano SF

3ª Fecha – 03/08

Juventud Antoniana vs Sarmiento

Independiente (Ch) vs Gimnasia (Ch)

Douglas Haig vs San Martín (Fsa)

Atlético Rafaela vs Sp. Belgrano SF

Libre: 9 de Julio / Sp. Las Parejas

4ª Fecha – 10/08

Sarmiento vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Sp. Belgrano SF vs Douglas Haig

San Martín (Fsa) vs Independiente (Ch)

Gimnasia (Ch) vs Juventud Antoniana

Libre: Atlético Rafaela

5ª Fecha – 17/08

9 de Julio/Sp. Las Parejas vs Gimnasia (Ch)

Juventud Antoniana vs San Martín (Fsa)

Independiente (Ch) vs Sp. Belgrano SF

Douglas Haig vs Atlético Rafaela

Libre: Sarmiento

6ª Fecha – 24/08

Gimnasia (Ch) vs Sarmiento

Atlético Rafaela vs Independiente (Ch)

Sp. Belgrano SF vs Juventud Antoniana

San Martín (Fsa) vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Libre: Douglas Haig

7ª Fecha – 31/08

Sarmiento vs San Martín (Fsa)

9 de Julio / Sp. Las Parejas vs Sp. Belgrano SF

Juventud Antoniana vs Atlético Rafaela

Independiente (Ch) vs Douglas Haig

Libre: Gimnasia (Ch)

8ª Fecha – 07/09

Sp. Belgrano SF vs Sarmiento

Atlético Rafaela vs 9 de Julio / Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs Juventud Antoniana

San Martín (Fsa) vs Gimnasia (Ch)

Libre: Independiente (Ch)

9ª Fecha – 14/09

Sarmiento vs Atlético Rafaela

Gimnasia (Ch) vs Sp. Belgrano SF

9 de Julio / Sp. Las Parejas vs Douglas Haig

Juventud Antoniana vs Independiente (Ch)

Libre: San Martín (Fsa)