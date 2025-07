Otro problema para Boca: le ofreció la rescisión de contrato a un jugador, pero no aceptó

El defensor, que no es considerado por Russo en este segundo semestre, rechazó la propuesta de la dirigencia porque el mercado ya cerró y no tiene ofertas. En principio, seguiría hasta fin de año.

Tras la dura eliminación ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, Boca sigue acumulando problemas fuera de la cancha. En las últimas horas, Cristian Lema tomó la sorpresiva decisión de no rescindir su contrato con el club, generando un nuevo frente de conflicto para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

El defensor de 35 años, que no juega oficialmente desde el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra el pasado 27 de octubre de 2024 —cuando aún dirigía Fernando Gago—, había manifestado su intención de buscar continuidad en otro equipo. Sin embargo, al no recibir ofertas concretas antes del cierre del libro de pases, optó por no aceptar la propuesta de desvinculación planteada por el Consejo de Fútbol.

Durante varias semanas, ambas partes negociaron una salida amistosa. Lema incluso estuvo dispuesto a resignar parte del contrato vigente hasta diciembre con tal de marcharse en libertad. Sin embargo, en julio, Boca rechazó la propuesta del jugador al considerar insuficiente el acuerdo y exigir una oferta formal de otro club.

Ahora, en un inesperado giro, es el propio ex Lanús quien se niega a romper el vínculo contractual de forma anticipada. Por lo pronto, seguirá entrenando diferenciado en el predio de Ezeiza mientras continúan las negociaciones.

Por su parte, Esteban Rolón sí llegó a un acuerdo con la institución y se marchará con el pase en su poder.

Lema, que había sido sondeado por Belgrano y Peñarol, arrastra una prolongada inactividad desde su lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo, sufrida en aquel partido ante Riestra. Aunque integró el banco en ocho ocasiones, nunca volvió a sumar minutos, entre molestias físicas y decisiones tácticas. Todo indica que aquella noche en La Bombonera fue su última con la camiseta azul y oro.