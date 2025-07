Talleres quiere confirmar su levantada ante Godoy Cruz en Córdoba

El equipo de Carlos Tévez vuelve al Kempes este domingo a las 16 ante el Tomba, en busca de su segundo triunfo al hilo. Los mendocinos todavía no ganaron en el Clausura.

Talleres de Córdoba será local este domingo a partir de las 16:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro será clave para ambos equipos, que buscan afirmarse en la tabla anual y empezar a tomar protagonismo.

La T llega con aire tras un triunfazo en Avellaneda ante Independiente, que significó el primer paso firme del ciclo Carlos Tévez. Con ese 2-1 en el bolsillo, el equipo cordobés se ilusiona con despegar del fondo: está anteúltimo en la tabla anual y necesita sumar con urgencia para no comprometerse en la lucha por el descenso. “Estamos empezando a ser un equipo, aunque falta muchísimo”, señaló el Apache tras el partido.

Talleres ya no cuenta con Juan Carlos Portillo ni Matías Galarza Fonda, ambos transferidos a River, pero en las últimas horas cerró dos refuerzos: Mateo Cáceres, volante de Racing de Montevideo, y Gabriel Báez, defensor ex Nacional. Sin embargo, no prosperó el arribo de Adolfo Gaich, que era uno de los apuntados para reforzar el ataque.

Por su parte, Godoy Cruz todavía no conoce la victoria en este Clausura: empató en sus dos presentaciones, primero 1-1 ante Rosario Central como visitante y luego 0-0 con Sarmiento en Mendoza, en el emotivo regreso al estadio Feliciano Gambarte. Su técnico, Esteban Solari, busca consolidar una idea y resultados: “El equipo mostró solidez e intención. Ahora vamos por los tres puntos”, expresó, aunque su continuidad no está asegurada.

Probable formación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla; Luis Sequeira, Rubén Botta, Rick; Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez

Posible once de Godoy Cruz

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Santino Andino, Agustín Auzmendi.

DT: Esteban Solari

Dónde ver el partido: Será televisado en vivo por TNT Sports.