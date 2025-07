En vivo: Franco Colapinto larga desde el fondo buscando cumplir con una buena actuación en el GP de Bélgica

Luego de días complicados, el piloto argentino de Alpine quiere revertir su situación y la del equipo en la Fórmula 1.

Hoy 10:55

El argentino Franco Colapinto disputará este domingo el Gran Premio de Bélgica en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, en una jornada que promete ser desafiante por las condiciones climáticas y los contratiempos vividos durante las etapas previas.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ LA CARRERA EN VIVO

El piloto de Alpine no pudo avanzar en la primera clasificación, aunque rescató aspectos positivos de su rendimiento. “Hice un buen último sector, no fue malo comparado con Pierre (Gasly), fue un poco más rápido. Perdí un poquito en el segundo, que tuve a Fernando Alonso muy lento adelante y eso me quitó carga”, explicó Colapinto. A su vez, mostró su fastidio por la ajustada eliminación: “Cuando viste que hace falta una décima, hay muchos lugares para encontrarlo. Es una pena, estábamos muy cerquita, una lástima”.

La amenaza de lluvia para este domingo podría jugar un papel clave y abrir oportunidades para los pilotos que largan más atrás. Así lo demostró el GP de Gran Bretaña, donde el clima cambiante benefició a corredores como Nico Hülkenberg, quien escaló hasta el tercer puesto. En Bélgica, un escenario impredecible y técnico, cualquier descuido o acierto puede marcar diferencias importantes.

Colapinto largará desde el 17° lugar en una grilla liderada por Lando Norris, seguido por Oscar Piastri, Charles Leclerc y Max Verstappen. El resto del top ten lo completan Alexander Albon, George Russell, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto.

Grilla de largada completa – GP de Bélgica

Lando Norris Oscar Piastri Charles Leclerc Max Verstappen Alexander Albon George Russell Yuki Tsunoda Isack Hadjar Liam Lawson Gabriel Bortoleto Esteban Ocon Oliver Bearman Pierre Gasly Nico Hülkenberg Carlos Sainz Lewis Hamilton Franco Colapinto Kimi Antonelli Fernando Alonso Lance Stroll

Cuándo y dónde ver el GP de Bélgica

Día: Domingo 27 de julio

Hora: 10:00 (hora de Argentina)

Transmisión en vivo: Fox Sports y Disney+ Premium

Colapinto buscará dar el golpe desde el fondo y sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1, en una carrera donde el factor climático podría convertirse en su mejor aliado.