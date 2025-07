Con 6 partidos, arranca la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

Habrá acción en ambas zonas del certamen y varios encuentros se jugarán en simultáneo.

Este miércoles 30 de julio comienza la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol, que se extenderá hasta el jueves 31. Habrá acción en ambas zonas del certamen y varios encuentros se jugarán en simultáneo.

A continuación, el cronograma oficial confirmado por la Liga:

Miércoles 30 de julio

15:00 | Yanda vs. Independiente de Beltrán (Zona A) – Cancha de Banfield (La Banda), a puertas cerradas

15:30 | Sportivo Fernández vs. Atlético Forres (Zona A) – Público local

16:00 | Defensores de Forres vs. Instituto Santiago (Zona B) – Público local

16:00 | Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A) – Predio sintético de El Zanjón, a puertas cerradas

16:00 | Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández (Zona B) – Público local

22:00 | Central Argentino vs. Güemes (Zona B) – Público local

Jueves 31 de julio

15:00 | Unión Santiago vs. Banfield (Zona A) – Público local

16:00 | Agua y Energía vs. Vélez de San Ramón (Zona B) – Público local

16:00 | Comercio vs. Mitre (Zona B) – Público local

Por otro lado, sigue pendiente la confirmación del encuentro entre Sarmiento y Villa Unión, correspondiente a la Zona A.