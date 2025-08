Hamas difundió un nuevo video de un rehén israelí: "Estoy cavando mi propia tumba"

Evyatar David, secuestrado en el ataque del 7 de octubre de 2023, aparece extremadamente debilitado en un video donde ruega por su liberación.

Hoy 11:24

El grupo terrorista Hamas ha difundido este sábado un desgarrador video que muestra a un rehén israelí de 24 años, Evyatar David, quien fue secuestrado durante el violento ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel. En las imágenes, que duran cerca de un minuto, David aparece extremadamente delgado y débil, sentado en un túnel, con el torso desnudo y usando una bermuda negra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el video, Evyatar David se ve visiblemente deteriorado, y lo que más conmueve es su mensaje, donde afirma: “Lo que estoy haciendo ahora es cavar mi propia tumba. Cada día, mi cuerpo se debilita más y más. Estoy caminando directamente a mi tumba. Esta es la tumba donde creo que seré enterrado. El tiempo se agota”. El joven también suplica por su liberación al final de la grabación: “Ustedes son los únicos que pueden terminar con esto para que yo sea liberado y pueda dormir en mi cama y estar con mi familia”.

La grabación termina con una voz que sentencia: “Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida”, dejando clara la postura de Hamas respecto a la liberación de los rehenes.

Este video es el segundo difundido por el grupo terrorista en menos de 24 horas. En el día anterior, Hamas había mostrado un video de David en el que no hablaba, pero se evidenciaba su extrema delgadez. Además, en otra grabación previamente filtrada, Evyatar David aparece comiendo lentejas directamente de una lata, mientras explica que tiene que intercalar los días sin comida, sobreviviendo entre uno y tres días sin ingerir alimentos.

En ese mismo video, David se dirige directamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un mensaje desgarrador. “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno, tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros. Había oído que en Israel el Gobierno se tiene que preocupar por los prisioneros y por cualquiera encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”, reclama el joven.

Cabe destacar que, aunque los rehenes liberados han comentado que estos videos suelen estar guionados por Hamas, algunos de ellos han reconocido que no reciben la alimentación necesaria y que sufren constantes agresiones físicas y psicológicas durante su cautiverio.

El de este sábado es el segundo video de Evyatar David que Hamas difunde en menos de 24 horas, y se suma a las grabaciones previas que han mostrado su sufrimiento. En la primera, el joven se mostró aún más delgado, lo que refleja la grave situación en la que se encuentra tras varios meses de cautiverio.

El secuestro de Evyatar David ocurrió el 7 de octubre de 2023, durante el ataque masivo a Israel, cuando Hamas irrumpió en el festival de música Nova, en el sur de Israel, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Desde entonces, su familia y las autoridades israelíes han estado luchando por su liberación, al igual que con otros rehenes secuestrados durante esa jornada fatal.