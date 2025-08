Nuevo escándalo en las redes: Wanda Nara, Icardi y la foto con Amancio que genera polémica

El futbolista Mauro Icardi mostró su cercanía con el hijo de la China Suárez, mientras Wanda Nara arremetió contra su exesposo por un gesto hacia los niños.

Hoy 14:40

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. La mediática volvió a ser el centro de la atención al viajar a Rosario para participar de un festejo organizado por la familia de Icardi. Sin embargo, el revuelo no quedó allí, ya que en las últimas horas, Icardi compartió una foto en su Instagram que rápidamente se viralizó y desató controversias.

En la historia publicada este domingo, el delantero de Galatasaray aparece con Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, en un gesto de cariño que no pasó desapercibido. En la imagen, Icardi sostiene la cara del pequeño Amancio, quien lo mira fijamente, mientras el futbolista le muestra afecto.

Este gesto ha causado un revuelo en las redes sociales, especialmente por el vínculo tenso entre Wanda Nara y la China Suárez, además de los roces constantes entre Wanda e Icardi. De hecho, Wanda Nara no dudó en arremeter contra su exesposo en varias ocasiones, acusándolo de intentar llamar la atención mediante gestos como este.

Recientemente, Wanda expresó su enojo tras enterarse de que Icardi había grabado las iniciales de los hijos de la China Suárez en sus botines del club Galatasaray, algo que fue interpretado como un intento de Icardi de hacer un homenaje a los niños de su exmujer.

Wanda, molesta por el gesto de Icardi, se expresó de forma tajante: “Pienso que él está totalmente despechado, lo que hace es de psicópata”. Sin embargo, las críticas a Wanda no se hicieron esperar, y una usuaria le respondió: “La única que no se da cuenta es la que arruinó su familia y gasta el dinero que no paga a sus hijas”.