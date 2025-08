Central Córdoba, con días y horarios confirmados para las fechas 5 y 6 del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la agenda de los próximos capítulos del torneo local.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció de manera oficial el cronograma de las fechas 5 y 6 del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el 15 y el 25 de agosto.

Los encuentros se desarrollarán en los tres bloques habituales: viernes, sábado, domingo y lunes, con varios clásicos e interzonales destacados.

Agenda completa – Fecha 5

Viernes 15 de agosto

15.30 – Aldosivi vs. Belgrano (Zona A)

19.00 – Instituto vs. Unión (Interzonal)

21.00 – Racing vs. Tigre (Zona A)

Sábado 16 de agosto

14.15 – Platense vs. San Lorenzo (Zona B)

16.15 – Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A)

18.30 – Rosario Central vs. Deportivo Riestra (Zona B)

20.30 – Vélez vs. Independiente (Zona B)

Domingo 17 de agosto

14.00 – Gimnasia vs. Lanús (Zona B)

14.00 – Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A)

16.15 – Central Córdoba vs. Barracas Central (Zona A)

16.15 – Banfield vs. Estudiantes (Zona A)

18.30 – River vs. Godoy Cruz (Zona B)

20.30 – Independiente Rivadavia vs. Boca (Zona A)

Lunes 18 de agosto

19.00 – Sarmiento vs. Atlético Tucumán (Zona B)

21.00 – Talleres vs. San Martín (SJ) (Zona B)

Fecha 6

Viernes 22 de agosto

15.30 – Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 – Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

Sábado 23 de agosto

14.30 – San Lorenzo vs. Instituto (Zona B)

17.30 – Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal – Clásico rosarino)

20.00 – San Martín (SJ) vs. Gimnasia (Zona B)

20.00 – Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B)

Domingo 24 de agosto

14.15 – Unión vs. Huracán (Zona A)

16.00 – Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A)

18.30 – Boca vs. Banfield (Zona A)

20.30 – Independiente vs. Platense (Zona B)

Lunes 25 de agosto

15.00 – Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B)

17.00 – Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B)

19.00 – Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A)

19.15 – Estudiantes vs. Aldosivi (Zona A)

21.15 – Lanús vs. River (Zona B)