María Eugenia Vidal confirmó que no será candidata y cuestionó el acuerdo entre LLA y PRO: “No creo que sea lo mejor”

La diputada se expresó en sus redes a un día del cierre de alianzas para las elecciones legislativas.

Hoy 21:10

La diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal confirmó este miércoles que no será candidata en las próximas elecciones legislativas de octubre y lo hizo cuestionando el flamante acuerdo que lograron La Libertad Avanza y el PRO.

"En estos días intensos de debate sobre el PRO y las alianzas electorales, quiero contarles lo que siento, lo que pienso y lo que voy a hacer. No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor", comenzó el video de la referente del partido amarillo, a un día del cierre de los acuerdos electorales.

Luego, aseguró que no está "dispuesta a ceder convicciones por una elección ni por un cargo" y que continuará "empujando dentro del PRO" la renovación que se necesita.

"Voy a seguir trabajando, dando la cara y aportando mi voz para defender lo que creo mejor", remarcó la diputada porteña.

Para cerrar, la exgobernadora bonaerense le dejó un mensaje a los militantes del PRO que se sienten decepcionados con el acuerdo que se llegó con LLA, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

"A todos los que hoy están enojados, decepcionados o frustrados: los entiendo. Sepan que acá estoy. Sigamos más juntos que nunca, porque en las difíciles es cuando más fuertes tenemos que ser", afirmó.

De esta manera, Vidal no avala el acuerdo y tampoco la quieren los libertarios, pero no dará un portazo al PRO, aunque tampoco acompañará todos los vetos del presidente Javier Milei.