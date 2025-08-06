Árbitros confirmados para el cruce entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana

El Ferroviario ya conoce quiénes serán los jueces para el duelo de ida de los octavos de final ante el Granate. El partido se jugará en Santiago del Estero el jueves 14 de agosto a las 21.30.

Hoy 23:54

Central Córdoba ya tiene designadas las autoridades que impartirán justicia en el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que recibirá a Lanús en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El equipo dirigido por Omar De Felippe será local el jueves 14 de agosto desde las 21.30, mientras que la vuelta se disputará el jueves 21, también a las 21.30, en el Estadio Néstor Díaz Pérez, casa del Granate. Ambos encuentros serán televisados por DSports.

La Conmebol designó una terna arbitral peruana para el duelo de ida:

Árbitro principal: Kevin Ortega

Kevin Ortega Asistente 1: Michael Orue

Michael Orue Asistente 2: Stephen Atoche

Stephen Atoche Cuarto árbitro: Joel Alarcón

Joel Alarcón VAR: Diego Haro

Diego Haro AVAR: Augusto Menéndez

De esta manera, Central Córdoba continúa afinando detalles de cara a uno de los partidos más importantes de su historia, buscando dar el golpe en el certamen continental.