En vivo: Godoy Cruz y Gimnasia, abren la cuarta fecha del Torneo Clausura

El Tomba busca su primera victoria, mientras que el Lobo quiere seguir de racha tras vencer a Independiente. Se enfrentan este jueves desde las 17.00 en Mendoza.

Hoy 17:05

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el estadio Feliciano Gambarte, en un duelo de equipos que llegan con objetivos distintos: el local quiere romper la racha de empates, mientras que el Lobo apunta a encadenar su segundo triunfo consecutivo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO