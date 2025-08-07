Tras quedar afuera de la Copa Argentina, San Lorenzo choca ante Vélez en busca de la recuperación

El Ciclón quiere pasar página tras la eliminación, mientras que el Fortín busca mantener el invicto bajo el mando de Barros Schelotto. Se juega este jueves desde las 19.00.

Hoy 12:30

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura, San Lorenzo y Vélez se enfrentarán este jueves a las 19.00 en el estadio Pedro Bidegain, en un duelo entre dos equipos que necesitan reafirmar su presente: el local, tras el golpe en Copa Argentina, y la visita, con la mira puesta también en la Copa Libertadores.

El Ciclón, dirigido por Damián Ayude, viene de quedar eliminado ante Tigre en Morón por la Copa Argentina, tras un insólito error defensivo. Aun así, no perdió en el torneo local: venció 2-1 a Talleres y luego empató sin goles con Gimnasia y River. El delantero Diego Herazo regresó tras su préstamo, pero todavía no fue convocado. En lo institucional, el club atraviesa un momento turbulento con acusaciones cruzadas: Julio Lopardo amenazó con renunciar si vuelve Marcelo Moretti, mientras que Marcelo Tinelli intimó legalmente al club.

Del otro lado, Vélez quiere seguir sumando en el campeonato y mantener el invicto desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto. El Fortín debutó con victoria ante Tigre y luego igualó sin goles frente a Platense e Instituto. Para este encuentro no contará con su capitán Agustín Bouzat, por una lesión muscular. Además, el equipo se prepara para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza, con la ida el 12 en Brasil.

Formaciones probables:

San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Vélez:

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.