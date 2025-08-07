Russo busca variantes, Cavani al banco y Paredes será el capitán de Boca ante Racing

El Matador volvió a quedar relegado en el ensayo formal de Russo y todo indica que no será titular en el clásico. El volante, figura y líder, llevará la cinta en un partido clave en La Bombonera.

Hoy 14:25

La previa del clásico entre Boca y Racing —que se jugará este sábado a las 16:30 en La Bombonera— sigue dejando noticias fuertes. En la práctica formal de este miércoles, el entrenador Miguel Ángel Russo volvió a ensayar con Edinson Cavani entre los suplentes, alimentando la posibilidad de que el delantero no sea titular en el choque por la fecha 4 del Torneo Clausura.

No es la primera señal: el Matador ya había sido parte del equipo alternativo en un entrenamiento anterior. Su actualidad genera preocupación en el Mundo Boca, que atraviesa un momento institucional inestable y necesita resultados con urgencia. En este escenario, Leandro Paredes, quien fue refuerzo top en el último mercado, tomará la capitanía del equipo.

El mediocampista, campeón del mundo con Argentina, aparece como una figura de peso y respaldo dentro del vestuario. Para Russo, que busca equilibrar un grupo golpeado y presionado, su liderazgo puede ser clave para reordenar el rumbo.

En cuanto al equipo, el DT probó con Exequiel Zeballos acompañando a Miguel Merentiel en la delantera. En la práctica anterior había sido Milton Giménez el que ocupó ese lugar, pero parece que el “Changuito” corre con ventaja para ser titular en el clásico.

El probable once de Boca vs. Racing:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

DT: Miguel Ángel Russo.