Fernando “Ajito” Juárez y un claro mensaje para el hincha Ferroviario: “Que se queden tranquilos que este equipo da todo”

El mediocampista de Central Córdoba habló en la previa del choque ante Newell’s y valoró el presente del equipo, que pelea en el torneo local y en la Copa Sudamericana.

Hoy 21:28

En la antesala del duelo ante Newell’s, que se jugará este viernes a las 21 en Rosario, el volante Fernando “Ajito” Juárez habló con Canal 7 y se refirió al momento que atraviesa Central Córdoba y al exigente calendario que se viene. Además, remarcó su compromiso con el equipo y el esfuerzo diario.

“Estoy contento de estar sumando, para eso estoy trabajando”, abrió el volante.

Juárez también se sinceró al hablar de su decisión de llegar al Ferroviario pese a tener otras posibilidades: “Resigné no solo la Libertadores para venir, pero estoy contento y no me arrepiento”.

Respecto al rival de este viernes, destacó la paridad que se espera en el juego: “Todos conocen a Newell’s, va a ser duro pero parejo. Estamos preparados y para eso trabajamos día a día”, remarco.

Además, valoró el reciente parate en el calendario: “El descanso vino bien para aprovechar y estar con la familia, porque se viene la seguidilla y hay que estar al 100%”.

Finalmente, pensando en el cruce de Copa Sudamericana ante Lanús, dejó un mensaje para los hinchas: “Que se queden tranquilos que este equipo da todo”.

Central Córdoba encara semanas decisivas y Juárez asoma como una de las piezas clave en la doble competencia.