Precios de alimentos suben tras la escalada del dólar en julio

Analistas registraron un aumento significativo en alimentos al comienzo del mes, con el mayor registro en cuatro meses. El salto cambiario presiona la inflación.

Hoy 08:23
Alimentos

Los precios de los alimentos y bebidas registraron alzas en la primera semana de agosto tras la suba del tipo de cambio oficial registrado en julio. Aunque el traslado fue limitado y dispar entre rubros, algunas consultoras privadas detectaron aumentos de hasta 2% en el inicio del mes, el más alto desde marzo.

Una de las consultoras que registraron ese dato fue LCG, que reportó que los alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 2% semanal.

“En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se ubica en 0,8% mensual mientras que la medición entre puntas ascendió a 1,5% mensual”, precisó esa firma. “Carnes, verduras y frutas revirtieron las caídas de la semana previa y explicaron casi el 90% de la inflación semanal, semanal, parcialmente compensados por la caída de precios de lácteos y huevos”, señaló.

El pico registrado en agosto se trata del mayor registro para un arranque de mes desde marzo, y marca un quiebre tras cuatro semanas consecutivas de desaceleración.

Las verduras encabezaron los aumentos, con una suba del 5% semanal. Le siguieron las carnes (3,9%) y las frutas (3,1%). En contraste, los productos lácteos y huevos mostraron una caída del 2,2%.

Equilibra también detectó un leve repunte inflacionario al inicio de agosto. Según su relevamiento, la inflación de la primera semana de agosto fue de 1%, apenas por encima de la primera semana de julio (0,1 puntos porcentual). El aumento estuvo liderado por los bienes regulados, que subieron 2%, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 0,9%.

Entre los alimentos y bebidas, los rubros con mayores aumentos entre la primera semana de julio y la de agosto fueron azúcar y golosinas (2,6%); aceites, grasas y manteca (2,2%), y pan y cereales (1,3%). Las carnes registraron un alza del 0,8% en ese período. En sentido contrario, algunos bienes como indumentaria, bebidas alcohólicas y celulares mostraron caídas.

El traslado a precios del salto cambiario viene siendo acotado y heterogéneo”, evaluó la consultora. En su informe destacó que el mayor impacto se observó en productos con alto componente importado, como autos, artículos de limpieza y medicamentos, mientras que alimentos y bebidas mostraron una dinámica más contenida.

Además, señaló que “los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares. La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente”.

Por su parte, la consultora Analytica no registró cambios significativos en los precios de alimentos y bebidas en el arranque de agosto. Según su monitoreo diario, la variación entre el 1 y el 5 de agosto fue de apenas 0,1%, sin alteraciones en la tendencia respecto del mes anterior.

Dentro del rubro de alimentos y bebidas, los mayores aumentos se registraron en carnes y derivados, y en frutas, ambos con una suba del 0,9%. También subieron los lácteos y productos vegetales (0,6%), y café, té, yerba y cacao (0,1%). Por el contrario, pescados y mariscos lideraron las bajas, con una caída del 4,8%, seguidos por verduras, tubérculos y legumbres (-1%), y pan y cereales (-0,7%).

Los precios de bebidas no alcohólicas y de productos como azúcar, dulces y golosinas no mostraron variaciones.

Hacia adelante, Equilibra proyecta una inflación de entre el 2% y el 2,5% para agosto, siempre que no se repitan sobresaltos en el frente cambiario.

En cuanto al comportamiento de precios de julio, el segmento frutas mostró un alza del 10,4% en julio en el Mercado Central, según un estudio de CEPA, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres (VTL) subieron en promedio 4,5%. En supermercados, las mismas hortalizas aumentaron en promedio 15,9%, con fuertes subas en la lechuga (51,0%), la batata (46,3%) y la papa (12,7%).

Las diferencias de precios entre el Mercado Central y los supermercados siguen siendo significativas. En julio, la brecha promedio fue del 122,8%. La lechuga encabezó la dispersión de precios, con una diferencia del 223,6% entre cadenas.

Además, los aumentos en frutas como la banana (28%) estuvieron ligados a factores logísticos. Las nevadas que interrumpieron el paso por Mendoza obligaron a importar desde países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay, elevando los precios.

