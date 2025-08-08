Contundente rechazo de Estela de Carlotto a Milei por usar el “Nunca Más” en la campaña

En un comunicado, Carlotto cuestionó a los libertarios por intentar usar una consigna relacionada con la memoria histórica y los derechos humanos en un contexto electoral. “Ya no saben qué hacer para humillarnos”, afirmó.

Hoy 11:57

La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión. Javier Milei la lanzó con una foto en Villa Celina, La Matanza, rodeado de sus principales candidatos y sosteniendo una pancarta con la frase "Kirchnerismo nunca más". La consigna, que remite directamente al histórico informe de la CONADEP sobre los crímenes de la dictadura, desató un fuerte repudio de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”, criticó. En declaraciones a AM 990, Carlotto calificó al gobierno libertario como “infernal” y pidió que “termine sin violencia, pero pronto”.

Además, disparó: “Se ve que no tienen cerebro y por eso tienen que copiar y ofender”.

En la imagen que agitó la interna política, Milei posó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; el candidato a diputado nacional José Luis Espert; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También estuvieron presentes los ocho principales candidatos seccionales: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

La consigna elegida para la campaña bonaerense fue ideada por el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, que coordina la estrategia junto a Pareja. El objetivo: polarizar con el kirchnerismo y unificar el discurso en un clima electoral cada vez más caliente.

En diálogo con FM Delta y Splendid, Carlotto profundizó su malestar: “Están atacando todo lo que les molesta. Tener a Cristina (Kirchner) en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia argentina".

“La violencia no sirve, tenemos que unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”, agregó la referente de derechos humanos.

La provincia será epicentro de dos elecciones clave entre septiembre y octubre: las locales y las nacionales. El Gobierno busca aprovechar el clima de campaña para instalar la polarización con el kirchnerismo como eje central. Sin embargo, según fuentes oficialistas, La Libertad Avanza estaría 10 puntos por debajo de Fuerza Patria en la intención de voto provincial.

El oficialismo provincial, liderado por Axel Kicillof, mantiene su fortaleza en la Tercera Sección, que abarca gran parte del Conurbano bonaerense. Desde el equipo de Pareja reconocen la dificultad: “Las elecciones no vienen fácil porque la Provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes”. El Conurbano aparece como el territorio más adverso para los libertarios.

La participación de Milei en la campaña bonaerense será selectiva y bajo estrictas medidas de seguridad, sobre todo en municipios del Conurbano. Los libertarios apuestan a buenos resultados en Mar del Plata, mientras mantienen cautela en Bahía Blanca tras el veto oficialista a la emergencia por inundaciones.

El antecedente de 2023, cuando La Libertad Avanza tuvo un desempeño provincial flojo, no condiciona la agenda nacional de Milei. El Gobierno busca mejorar la performance y, en caso de no obtener un triunfo en las urnas, poder mostrar buenos números en el interior.