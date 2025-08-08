El dólar anotó una leve baja y las acciones argentinas cayeron hasta 8% en Wall Street

Los papeles de origen local no se acoplaron a la mejora de los indicadores estadounidenses y presentaron mayoría de rojos en el cierre de la semana.

Hoy 20:13

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajaron hasta 8% este viernes. Las pérdidas se dieron pese a un buen contexto internacional, que mostró subas de hasta 1% en los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los papeles de Loma Negra -que presentó resultados hoy- lideraron las caídas, con un retroceso de 7,9%. La siguió Globant con una baja de 4,2%, e YPF que recortó 4,1% luego de presentar su balance este jueves.

“Los tironeos fiscales despiertan de inmediato incomodidad entre los inversores, y acentúan la sensibilidad respecto a la importancia de contar con un fuerte respaldo electoral como combustible para poder seguir promoviendo el plan económico y la agenda de reformas", sostuvo el operador Gustavo Ber.

A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, cerró con un rojo de 2%. Las mayores pérdidas en el panel principal fueron para Loma Negra (-7,3%), YPF (-3,8%) y Metrogas (3,3%).

Por su parte, los bonos en dólares operaron sin grandes movimientos. “Los bonos se presentan en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, a partir de los competitivos rendimientos y la expectativa de compresión del riesgo país a mediano plazo", apuntó Ber.

En el mercado de deuda en pesos, la atención de los inversores siguió centrada en los vaivenes de las tasas, tras la volatilidad de las últimas semanas.

El dólar oficial anotó una leve baja este viernes y cerró en $1326 en el mercado mayorista. Esto es 50 centavos por debajo del cierre previo. En a la semana, la divisa retrocedió $38.

Para Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, la suba de las tasas en pesos por falta de liquidez es el principal argumento detrás de la baja del dólar en estas últimas ruedas.

“Hacia adelante, veremos como es el resultado de la licitación de deuda en pesos de la semana que viene, en especial en materia de roll-over, para ver qué tantos pesos prefieren los bancos no renovar para hacerse de liquidez, y qué implicancias tiene eso sobre tasas cortas en pesos y dólar”, agregó el analista.

En Banco Nación, en tanto, la cotización minorista recortó $5 con respecto al jueves y llegó $1335. Así, quedó $40 por debajo del cierre de la semana pasada.

El dólar blue, por otra parte, se manutuvo sin cambios en $1325.

En el mercado financiero, el dólar MEP avanzó 0,3% y opera en $1332,23. Por su parte, el contado con liquidación subió 0,1% y se consiguió a $1336,37.