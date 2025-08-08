El Tribunal de Penas dio a conocer todas las sanciones del fútbol santiagueño

Las resoluciones afectan a todas las categorías del fútbol local, desde Primera División hasta divisiones formativas.
El Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer este viernes el listado completo de sanciones correspondientes a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025. Las resoluciones afectan a todas las categorías del fútbol local, desde Primera División hasta divisiones formativas.
Entre las decisiones más relevantes, se destacan suspensiones a jugadores por conducta violenta, acumulación de tarjetas y expulsiones directas, como así también advertencias a instituciones por incidentes menores. Algunos equipos deberán afrontar la quinta fecha con bajas sensibles, lo que podría influir en la definición de las zonas.