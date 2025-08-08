Ingresar
En vivo: River va por más visitando a un necesitado Independiente en un clásico que promete

El Millonario, que viene de festejar en la Copa Argentina, enfrenta al Rojo, que busca su primer triunfo en el Torneo Clausura.

Hoy 19:17

Este sábado a las 18.30, Independiente recibirá a River en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio Vaccari atraviesa un momento complicado y necesita un triunfo para cortar la mala racha, mientras que el Millonario intentará volver a lo más alto de la Zona B. El árbitro será Nazareno Arasa.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

