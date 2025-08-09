El Frente Cívico proclamará la fórmula Elías Suárez-Silva Neder para gobernador y vice

A las 11 serán proclamados en un acto que presidirá el máximo referente del oficialismo, el gobernador Gerardo Zamora, en la sede del Consejo de Ciencias Económicas.

Hoy 07:28

El actual jefe de Gabinete de Ministros, Elías Miguel Suárez, será el candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, en tanto que Carlos Silva Neder, será el postulante a vicegobernador, cargo que ocupa en la actualidad.

A las 11 serán proclamados en un acto que presidirá el máximo referente del oficialismo, el gobernador Gerardo Zamora, en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, frente a la plaza Sarmiento, en la ciudad Capital.

"El Frente Cívico por Santiago, como fuerza política provincial, tras una serie de consultas en la búsqueda de consensos entre todas las expresiones que lo componen, para continuar con este proyecto político de unidad de todos los santiagueños, ha decidido nominar a Elías Miguel Suárez y Carlos Silva Neder como candidatos a gobernador y vicegobernador de nuestra provincia. Esta fórmula competirá en las próximas elecciones del 26 de octubre en representación de nuestro espacio, convencidos de que son las personas que, por su trayectoria, compromiso y capacidad, garantizan la continuidad de una gestión de gobierno responsable y equilibrada, que siga sentando las bases para el progreso y desarrollo de Santiago del Estero, con oportunidades para todos", reza el comunicado oficial del Frente Cívico por Santiago en sus redes.

El Frente Cívico y Social de Santiago del Estero renovará hoy su alianza electoral y sus candidaturas gubernativas de cara a las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre. En un acto presidido por el gobernador Gerardo Zamora y con presencia de su gabinete de gobierno y representantes de las fuerzas políticas que componen el Frente, líderes sociales, sindicales y personalidades integrantes de los 26 partidos que componen la alianza de gobierno.

Para el ciclo de gobierno 2025-2029, el Frente Cívico por Santiago postula como candidato a la gobernación a Elías Suarez, que como jefe de Gabinete de Ministros ha liderado los equipos de gobierno de la provincia desde el año 2005. Su compañero de fórmula será el actual vicegobernador Carlos Silva Neder.

Liderado desde su fundación en el año 2004 por Gerardo Zamora, el Frente Cívico por Santiago ha gobernado la provincia sobre la base de un acuerdo entre diversas fuerzas políticas, iniciado en marzo de 2005 y que ha continuado desde entonces, gobernando la provincia y ocupando las representaciones parlamentarias nacionales en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Gerardo Zamora ha liderado un primer ciclo como gobernador entre los años 2005-2013 y un segundo ciclo entre 2017 y la actualidad, con un período intermedio como senador nacional entre los años 2013 y 2017, tiempo en el que ejerció la primera magistratura provincial la actual senadora nacional Claudia Ledesma Abdala.

La presentación de hoy ratifica los acuerdos fundacionales del frente, que integran en la actualidad 26 partidos políticos, firmantes de un documento político que adelanta algunos principios y propuestas fundamentales para el nuevo ciclo político. El proceso de nominación de candidaturas será completado el próximo domingo 17 de agosto de 2025 a la medianoche, plazo previsto para la presentación de listas de candidatos ante las juntas partidarias.

Continuidad

La trayectoria política y experiencia de Elías Miguel Suárez, durante 20 años a cargo de la coordinación general de todas las áreas de gobierno implica una continuidad sustancial en los grandes lineamientos de todas las áreas gubernativas, reforzada por la incorporación de una nueva generación de gestores provinciales, especializados en las nuevas orientaciones de política pública, sobre todo en materia de desarrollo social, empleo, educación, innovación tecnológica y lucha contra la pobreza.