Implementarán un cambio en la convalidación de títulos extranjeros tras el escándalo del Examen Único de Residencia

Anunciaron una reforma en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros, priorizando a quienes se formaron en universidades argentinas y estableciendo nuevos estándares de calidad para los profesionales del exterior.

Hoy 08:16

Tras el escándalo por la filtración del Examen Único de Residencia para médicos, el Ministerio de Capital Humano ha decidido implementar un "profundo cambio" en el sistema de convalidación de títulos extranjeros. A partir de ahora, solo se otorgarán convalidaciones directas a aquellos títulos que hayan acreditado los estándares de calidad establecidos por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

El comunicado, emitido por la cartera que dirige Sandra Pettovello, especificó que este nuevo sistema prioriza la calidad y la formación nacional, otorgando convalidación únicamente a títulos de países reconocidos, como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros. Además, se remarcó que este cambio asegura un compromiso con la salud pública en Argentina y establece un sistema soberano que pone en valor la formación local.

“En nuestro país, las residencias médicas se adjudican mediante concursos públicos que combinan el promedio universitario con el resultado del Examen Único de Residencias”, indicaron las autoridades. Sin embargo, el actual sistema no toma en cuenta las marcadas diferencias entre los sistemas educativos nacionales y los de otros países, lo que resultaba en una desventaja significativa para los médicos formados en Argentina.

Con el nuevo esquema, se calculará el orden de adjudicación considerando el promedio de la carrera, la mitad de la calificación del Examen y un adicional de 5 puntos para aquellos graduados de universidades argentinas. Esto busca garantizar que los profesionales formados fuera del país cumplan con los estándares de calidad necesarios para ejercer en el sistema de salud argentino.

Las autoridades de salud tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires ya han sido notificadas de esta reforma.