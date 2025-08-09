En vivo: Güemes visita a Alvarado en un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional

El Gaucho necesita sumar en Mar del Plata para no caer en zona de descenso directo y buscará su primer triunfo del campeonato. Juega este domingo desde las 15 por la fecha 26 ante un rival directo.
Con la presión de sumar para escapar de la parte baja, Güemes visitará este domingo a Alvarado de Mar del Plata desde las 15 por la fecha 26 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño, que viene de caer ante Deportivo Madryn, busca su primera victoria en el certamen y llega golpeado por varias bajas importantes.
