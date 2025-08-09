Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: Güemes visita a Alvarado en un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional

El Gaucho necesita sumar en Mar del Plata para no caer en zona de descenso directo y buscará su primer triunfo del campeonato. Juega este domingo desde las 15 por la fecha 26 ante un rival directo.

Hoy 18:16

Con la presión de sumar para escapar de la parte baja, Güemes visitará este domingo a Alvarado de Mar del Plata desde las 15 por la fecha 26 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño, que viene de caer ante Deportivo Madryn, busca su primera victoria en el certamen y llega golpeado por varias bajas importantes.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  2. 2. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  3. 3. El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C
  4. 4. Un hombre resultó herido tras volcar con su automóvil y terminar dentro de un canal en el Bº Constitución
  5. 5. Realizarán una nueva evaluación mental a Antonio Jiménez por el femicidio de Daiana Chazarreta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT