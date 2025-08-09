Mitre recibe al líder Gimnasia de Jujuy con la obligación de ganar para seguir soñando con el Reducido

El Aurinegro recibe a un sólido puntero de la Zona B este domingo desde las 15.30 en el 8 de abril con la misión de volver al triunfo.

Hoy 09:38

Mitre afronta este domingo un duelo clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional: recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, por la fecha 26 del certamen. El encuentro comenzará a las 15.30 y el equipo local buscará cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas para seguir en la pelea por ingresar al Reducido.

El Aurinegro no pasa por su mejor momento. Viene de caer ante Almirante Brown en Buenos Aires, luego frente a Central Norte de Salta en el barrio 8 de Abril y en la última presentación perdió 1-0 ante Gimnasia en Mendoza. Para este partido, el entrenador podrá contar nuevamente con Cristian Díaz. Mitre se ubica en la 12º posición con 31 puntos, tras 8 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy atraviesa un gran presente y lidera la Zona B con 45 puntos, producto de 12 triunfos, 10 empates y solo 3 derrotas. En su última actuación, goleó 4-0 a Colón en Jujuy, demostrando un gran poder ofensivo.

El partido contará con el arbitraje de Álvaro Carranza, asistido por Sebastián Osudar y Matías Balmaceda, mientras que Mauricio Martín será el cuarto árbitro.