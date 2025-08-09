Ingresar
En vivo: Barracas Central y Aldosivi se enfrentan en un duelo clave por la cuarta fecha del Clausura

El Guapo quiere seguir sumando para meterse en copas, mientras que el Tiburón necesita una victoria urgente para escapar del fondo. El partido será el domingo a las 15 en el Claudio Tapia.

Hoy 16:16

Barracas Central y Aldosivi se enfrentarán este domingo desde las 15:00 en el estadio Claudio Tapia, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Rubén Darío Insua llega con 6 puntos de 9 posibles y se ubica en puestos de Copa Sudamericana, mientras que el conjunto marplatense pelea por salir del fondo en las tablas anual y de promedios.

