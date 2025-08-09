Ingresar
En vivo: Instituto y Platense chocan en Alta Córdoba por la fecha 4 del Torneo Clausura

La Gloria quiere volver al triunfo en casa, mientras que el Calamar busca su primera victoria en la era del Kily González. Conocé el historial, las formaciones y dónde verlo en vivo.

Hoy 16:41

Instituto recibirá este domingo desde las 17 a Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Daniel Oldrá tuvo un arranque irregular, mientras que el conjunto del Kily González todavía no ganó y quiere hacerlo en Alta Córdoba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

