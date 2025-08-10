Ingresar
Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios que serán alcanzados por la fumigaciones preventivas

Este lunes se trabajará en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés y Campo Contreras.

Hoy 22:19

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital dio a conocer su cronograma de fumigaciones preventivas para esta semana abarcando distintos sectores de la ciudad.

Este lunes se trabajará en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés y Campo Contreras.

El martes será en los barrios Ejército Argentino, América del Sur y Juan Díaz de Solis.

El miércoles las pulverizaciones se localizarán Juramento, Tradición, Sarmiento, Ramón Carrillo, Primera Junta y Los Inmigrantes.

El jueves será el turno de los barrios  Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Rivadavia y Jorge Newbery.

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios Colon, Centenario y Juan Felipe Ibarra.

