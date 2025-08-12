Defensa Civil asistió a una familia de Quimilí que perdió todo en un incendio

El siniestro ocurrió en una vivienda alquilada del barrio Colón. La familia quedó en situación de calle y recibió ayuda con elementos de primera necesidad.

Hoy 12:14

En las últimas horas, una familia del barrio Colon de la ciudad de Quimilí, que días atrás sufrió el incendio de su vivienda, fueron asistidos por Defensa Civil de la provincia con asistencia directa por la urgencia del caso.

En la oportunidad el personal del organismo provincial los asistió con mobiliario, colchones, frazadas, indumentaria, calzados, y unidades alimentarias.

Cabe resaltar que la familia damnificada residía en una vivienda de alquiler, y las pérdidas fueron totales, por lo que quedaron en situación de calle. Ante ello, las autoridades municipales se comprometieron a gestionarles una vivienda social.