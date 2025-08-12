Russo, con Figal y Costa recuperados, planea cambios y poner al "Changuito" Zeballos

El DT de Boca evaluará a los dos centrales en la semana para ver si vuelven a la titularidad ante Independiente Rivadavia de Mendoza y probar con el delantero santiagueño.

La leve mejoría de Boca Juniors ante Racing no alcanzó para cortar la peor racha histórica sin triunfos ni para convencer a Miguel Ángel Russo. Tras el 1-1 en la Bombonera, el entrenador analiza varios cambios en el equipo que enfrentará a Independiente Rivadavia en Mendoza, donde habrá presencia de hinchas xeneizes.

Uno de los principales ajustes será en el mediocampo. El experimento de Leandro Paredes como único volante central no dio resultados y en el Malvinas Argentinas no se repetirá. Russo sumará un volante más a su lado para darle equilibrio al equipo.

Delgado o Alarcón, las opciones

Los candidatos para acompañar al campeón del mundo son Milton Delgado y Williams Alarcón, quienes podrían ingresar por Malcom Braida o Alan Velasco. Todo indica que habrá un doble eje en el mediocampo, manteniendo a los extremos junto al doble 9 conformado por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

En defensa, la inclusión de Nicolás Figal y Ayrton Costa dependerá de cómo respondan físicamente tras recuperarse de lesiones musculares. La dupla que debutó en el Mundial de Clubes podría reaparecer, aunque Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino siguen en carrera para ocupar un lugar desde el arranque. El zurdo Pellegrino es el que más chances tiene.

Zeballos, ante una gran oportunidad

En ofensiva, Exequiel Zeballos podría tener su gran oportunidad como titular para recuperar la confianza del DT. Brian Aguirre no convenció en el último encuentro y podría ceder su lugar.

Probable formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia o Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Malcom Braida; y Edinson Cavani.