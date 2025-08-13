En vivo: River busca dar el primer golpe de la serie en su visita a Libertad en Paraguay

El equipo de Marcelo Gallardo afronta su primera gran prueba del semestre ante un rival que también llega golpeado por lesiones. Se esperan 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. Míralo por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 21:56

Este jueves desde las 21.30, River Plate se medirá ante Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Cerca de 3.000 hinchas millonarios acompañarán al equipo en Paraguay en un duelo que promete alta intensidad. Míralo por Canal 7 de Santiago del Estero

