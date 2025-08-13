Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 AGO 2025 | 16º
X
Somos Deporte

En vivo: River busca dar el primer golpe de la serie en su visita a Libertad en Paraguay

El equipo de Marcelo Gallardo afronta su primera gran prueba del semestre ante un rival que también llega golpeado por lesiones. Se esperan 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. Míralo por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 21:56
River Libertad

Este jueves desde las 21.30, River Plate se medirá ante Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Cerca de 3.000 hinchas millonarios acompañarán al equipo en Paraguay en un duelo que promete alta intensidad. Míralo por Canal 7 de Santiago del Estero

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Libertadores Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violencia en el barrio Borges: bandas protagonizaron una pelea armada y a hondazos robaron una moto
  2. 2. Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un millonario robo a un conocido supermercado
  3. 3. La Matanza: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles la moto
  4. 4. Escándalo en La Banda: allanan un jardín de infantes municipal por dos denuncias de abuso sexual
  5. 5. En vivo: Central Córdoba recibe a Lanús en un duelo clave por la ida de octavos de la Sudamericana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT