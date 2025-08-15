Huracán busca estirar su buen momento ante Argentinos en el Ducó

El Globo y los Bichos intentarán sostener su lugar en zona de Libertadores en la tabla anual. Se enfrentan desde las 16.15.

Hoy 07:17

Huracán y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado desde las 16.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Frank Darío Kudelka quiere hilvanar su tercera victoria seguida en liga, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez apuntan a mantenerse en zona de Copa Libertadores.

El Globo, vigente subcampeón del fútbol argentino, llega con aire en el campeonato: tras dos derrotas iniciales, sumó triunfos en sus últimas dos presentaciones. Sin embargo, arrastra la eliminación de la Copa Argentina a manos de Lanús y la dura caída en la ida de los octavos de Sudamericana ante Once Caldas, rival al que volverá a enfrentar el martes.

Del otro lado, Argentinos vive un presente ambivalente. Logró su primer triunfo en el Clausura al vencer a Unión, lo que le permitió superar a Boca y meterse en puestos de Libertadores en la tabla anual. Además, viene de avanzar en la Copa Argentina, dejando en el camino a Aldosivi.

Con realidades cruzadas en los frentes internacionales, ambos equipos saben que el cruce en el Ducó puede marcar un quiebre en la pelea por el Clausura y en la lucha por los cupos a las copas.