MotoGP: Marco Bezzecchi consigue la pole en el Gran Premio de Austria

El italiano aprovechó una caída de Marc Márquez para darle a Aprilia su primera pole.

Hoy 08:15

Pronto salían los pilotos de MotoGP a la Q1 en pista para tratar de conseguir ese paso a la Q2 y pelear por la pole position. Las sorpresas de esta tanda: todas las Yamaha han tenido que pasar por la primera tanda de clasificación, y también las dos Aprilia y las dos Tech3 KTM. Quince minutos restaban para saber cuáles serían los dos mejores tiempos.



Los dos primeros en marcar tiempo referencia eran Jorge Martín y Enea Bastianini, pero el resto de pilotos iban también con tiempos en rojo con el objetivo de posicionarse delante. Pronto Marco Bezzecchi se colocaba por delante de Martín y disponía a las dos Aprilia como las dos mejores en empezar la sesión.



A la mitad de la sesión los pilotos entraban a box para retocar configuraciones y afrontar la última parte de la Q1. Enea Bastianini era quien, a minuto y medio del final, mejoraba el tiempo y se ponía en primera posición, echando a Jorge Martín de la provisional. Finalmente, eran Enea Bastianini y Marco Bezzecchi quienes conseguían los mejores tiempos y se clasificaban para la Q2, con el objetivo de buscar la pole position o salir lo más adelantado posible. Con esto, se quedaba un dato interesante: Fabio Quartararo se quedaba por primera vez esta temporada fuera de la Q2. Además, tras la Q1, el doctor Charte confirmaba que Maverick Viñales se perdería el resto del GP debido a la lesión de su hombro, por lo que no correrá ni sprint ni carrera larga.



Comenzaba la Q2 en MotoGP y todos los pilotos salían pronto a pista para luchar por la pole. Bezzechi, que viene directo de la Q1, era el primero en conseguir el tiempo referencia. Johann Zarco sufría la segunda caída del día y provocaba una bandera amarilla. Tras eso, Marc Márquez era quien conseguía marcar el primer tiempo con 1.28.220. En la mitad de la sesión, enfocaban a Pedro Acosta corriendo con su moto por el vial. Al piloto se le había parado la máquina y tuvo que entrar a box para solucionarlo antes de la finalización de la Q2.



De momento, tras Marc Márquez se posicionaba su hermano Alex, y Pecco Bagnaia completando la primera línea de forma provisional. Marco Bezzecchi destronaba a Marc Márquez de la primera posición y se ponía en cabeza. Bastianini mostraba su tiempo en rojo y se estimaba que se posicionara en primera posición. Marc Márquez sufría una caída a falta de dos minutos para terminar, por lo que se quedaría, de momento, en la segunda línea. Debido a esta caída, la vuelta de Bastianini quedaba anulada.



Raúl Fernández, que ayer se clasificó de forma directa para la Q2, también caída al suelo. Ante todo pronóstico, Marc Márquez continuaba en pista buscando esa pole. Terminaba la sesión y las posiciones eran las siguientes: primera posición para Marco Bezzecchi, que conseguía su quinta pole position. Justo tras él, Alex Márquez y Pecco Bagnaia completaban la primera línea. Marc Márquez saldrá cuarto, Enea Bastianini quinto y Fermín Aldeguer sexto.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA CARRERA EN VIVO

Cronograma del MotoGP:

Sábado 16 de agosto

MotoGP | FP2: 05:10

MotoGP | Q1: 05:50 horas

MotoGP | Q2: 06:15 horas

MotoGP | Sprint (14 vueltas): 10:00 horas

Domingo 17 de agosto

MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.