En vivo: Central Córdoba va por un nuevo festejo en el "Madre de Ciudades" frente a Barracas Central

El Ferroviario que viene de ganar en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrenta al Guapo por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se miden desde las 16:15. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 17:55
Central Córdoba Barracas Central

Central Córdoba y Barracas Central se enfrentarán desde las 16:15 en el estadio Único Madre de Ciudades, en un choque correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el objetivo común de sumar para seguir prendidos en la tabla.

