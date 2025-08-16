Boca visita a Independiente Rivadavia en busca de cortar la mala racha

El equipo de Russo que acumula 12 encuentros sin ganar intentará volver a sonreír en Mendoza desde las 20:30 cuando visite a la Lepra.

Hoy 06:26

El Club Atlético Boca Juniors atraviesa un momento crítico y este domingo en Mendoza tendrá un partido que puede marcar un antes y un después. Desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo enfrentará a Independiente Rivadavia, por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

El presente preocupa: el Xeneize acumula 12 partidos sin victorias, la peor racha de su historia, y apenas sumó tres puntos en cuatro fechas del Clausura, lo que lo ubica en la penúltima posición. El empate 1-1 frente a Racing en la Bombonera dejó algunos pasajes positivos, pero volvió a exponer falencias en la definición y en la última línea.

Russo confía en que este viaje a Mendoza sea el punto de quiebre. Con cambios obligados y tácticos, se esperan los regresos de Nicolás Figal en defensa y la posible inclusión de Rodrigo Battaglia en el mediocampo para reforzar la recuperación junto a Leandro Paredes.

Del otro lado, Independiente Rivadavia llega con cuatro puntos en la décima posición. El equipo de Alfredo Berti cayó 2-1 ante Estudiantes en La Plata en la última jornada, pero mostró capacidad ofensiva. La gran expectativa pasa por el reencuentro de Sebastián Villa, ex Boca, quien será la principal carta en ataque junto a Fabrizio Sartori y Matías Fernández.

Formaciones probables

Independiente Rivadavia (4-3-3): Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca Juniors (4-4-2): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.