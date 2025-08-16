En vivo: Boca visita a Independiente Rivadavia en busca de cortar la mala racha

El equipo de Russo que acumula 12 encuentros sin ganar intentará volver a sonreír en Mendoza desde las 20:30 cuando visite a la Lepra.

Hoy 21:25

El Club Atlético Boca Juniors atraviesa un momento crítico y este domingo en Mendoza tendrá un partido que puede marcar un antes y un después. Desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo enfrentará a Independiente Rivadavia, por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

