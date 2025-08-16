Defensa y Justicia se repuso y rescató un empate ante Newells, por el Torneo Clausura

El Halcón comenzó abajo, pero igualó con un golazo de Pérez ante la Lepra, que planteó un once alternativo, por la quinta jornada.

Hoy 16:15

En su afán por resguardar a los titulares de cara al clásico contra Rosario Central, Newell’s Old Boys presentó una formación alternativa ante Defensa y Justicia, y lo pagó caro en el rendimiento. Si bien el resultado final fue un empate 1-1, el desarrollo dejó preocupación: el Halcón dominó durante largos pasajes del partido y la Lepra apenas pudo resistir.

El equipo de Cristian "Ogro" Fabbiani arrancó en ventaja gracias a Mosquera, que abrió el marcador antes de los 20 minutos. Sin embargo, el local se adueñó de la pelota y generó situaciones con Miritello, César Pérez y un activo Hausch, además de las constantes apariciones de Molinas, que complicó a una defensa leprosa sin respuestas. El premio llegó antes del descanso, cuando Pérez capturó un rebote y sacó un bombazo inatajable para el 1-1.

En el complemento, Defensa mantuvo el control pero cayó en sus propios errores: con mucho dominio de balón pero poca claridad, careció de cambios de ritmo y no supo romper el bloque bajo de Newell’s. El visitante, sin juego asociado ni ideas claras, se replegó en su campo y esperó alguna contra que nunca llegó.

Así, el Halcón desperdició la chance de sumar tres puntos en el Clausura, mientras que la Lepra se llevó un punto que, lejos de aportar confianza, deja más dudas que certezas de cara al clásico rosarino de la próxima semana.