Se disputa el Gran Premio de Austria del MotoGP

Tras un intenso viernes y sábado, se corre este domingo la fecha 13 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Hoy 06:28

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que este sábado tuvo la clasificación y la Sprint Race, rumbo a la final del domingo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA CARRERA EN VIVO

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP

El MotoGP de Austria tiene este domingo desde las 9 horas de la mañana de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 17 de agosto

  • MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

