Se disputa el Gran Premio de Austria del MotoGP

Tras un intenso viernes y sábado, se corre este domingo la fecha 13 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo.
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que este sábado tuvo la clasificación y la Sprint Race, rumbo a la final del domingo.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
El MotoGP de Austria tiene este domingo desde las 9 horas de la mañana de la Argentina su carrera.
Cronograma del MotoGP:
Domingo 17 de agosto
El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.