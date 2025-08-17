Ingresar
El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 17 de agosto: se espera una máxima de 20° y cielo mayormente nublado

Las condiciones serán muy parecidas a las del sábado. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 06:15

Santiago del Estero tendrá otra jornada agradable en materia climática durante este domingo 17 de agosto, día feriado por conmemorarse un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, la máxima trepará hasta los 20 grados y el cielo se mantendrá mayormente nublado.

Los vientos, precisa el organismo, serán moderados y soplarán principalmente del sector este.

¿Lloviznas?

Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se esperan buenas condiciones, con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y 23 de máxima.

El SMN agrega que el cielo estará cubierto todo el día y anticipa probables lloviznas aisladas en horas de la tarde-noche del lunes.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

