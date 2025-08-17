El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 17 de agosto: se espera una máxima de 20° y cielo mayormente nublado

Las condiciones serán muy parecidas a las del sábado. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Santiago del Estero tendrá otra jornada agradable en materia climática durante este domingo 17 de agosto, día feriado por conmemorarse un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, la máxima trepará hasta los 20 grados y el cielo se mantendrá mayormente nublado.
Los vientos, precisa el organismo, serán moderados y soplarán principalmente del sector este.
¿Lloviznas?
Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se esperan buenas condiciones, con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y 23 de máxima.
El SMN agrega que el cielo estará cubierto todo el día y anticipa probables lloviznas aisladas en horas de la tarde-noche del lunes.
